Жуниор Мораис - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Жуниор
|Фамилия
|Мораис
|Команда
|Астра
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Жуниор
|Фамилия
|Мораис
|Команда
|Астра
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.2018
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|2:1
|Рапид (Вена)
|09.08.2018
|Был в запасе
|Хайдук (Сплит)
|0:0
|ФКСБ (Бухарест)
|69'
|02.08.2018
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|4:0
|Рудар (Велене)
|30'
|26.07.2018
|1' -90'
|Рудар (Велене)
|0:2
|ФКСБ (Бухарест)