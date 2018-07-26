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    Жуниор Мораис - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Жуниор
    Фамилия Мораис
    Команда Астра
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 июля 1986 (36 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.08.2018 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 2:1 Рапид (Вена)
    09.08.2018 Был в запасе Хайдук (Сплит) 0:0 ФКСБ (Бухарест)
    69'
    02.08.2018 1' -90' ФКСБ (Бухарест) 4:0 Рудар (Велене)
    30'
    26.07.2018 1' -90' Рудар (Велене) 0:2 ФКСБ (Бухарест)
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