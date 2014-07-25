Александр Акименко - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Акименко
|Команда
|Металлург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|177
|Вес
|73
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Акименко
|Команда
|Металлург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|177
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2014
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Металлург (Донецк)
|09.08.2014
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|1:1
|Металлург (Запорожье)
|03.08.2014
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|0:1
|Металлург (Донецк)
|25.07.2014
|40' -84'
|Металлург (Донецк)
|0:2
|Днепр (Днепр)