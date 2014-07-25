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    Александр Акименко - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Александрович
    Фамилия Акименко
    Команда Металлург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 сентября 1985 (37 лет)
    Рост 177
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.08.2014 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:1 Металлург (Донецк)
    09.08.2014 Был в запасе Металлург (Донецк) 1:1 Металлург (Запорожье)
    03.08.2014 Был в запасе Карпаты (Львов) 0:1 Металлург (Донецк)
    25.07.2014 40' -84' Металлург (Донецк) 0:2 Днепр (Днепр)
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