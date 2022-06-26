Артем Быков - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Быков
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 октября 1992 (30 лет)
Стоимость:
€ 550
тыс
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Быков
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 октября 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|17
|5
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:3
|Динамо (Минск)
|02.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|23.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|19.10.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:5
|Динамо (Минск)
|72'
|14.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|2:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|16.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|24'
|27.08.2022
|65' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|07.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|3:1
|Минск (Минск)
|88'
|02.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|26.06.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|10' 45'
|18.06.2022
|1' -78'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|28.05.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3:4
|Динамо (Минск)
|31' 64'
|08.05.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|Динамо (Минск)
|31'
|02.05.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|23.04.2022
|76' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:2
|Динамо (Минск)
|09.04.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:2
|Динамо (Минск)
|18.03.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|0:1
|Динамо (Минск)