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    Артем Быков - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Артем
    Фамилия Быков
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 октября 1992 (30 лет)
    Стоимость:
    € 550
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 17 5 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 1:3 Динамо (Минск)
    02.11.2022 1' -90' Динамо (Минск) 1:4 Энергетик-БГУ (Минск)
    23.10.2022 1' -90' Динамо (Минск) 0:0 Динамо-Брест (Брест)
    19.10.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 0:5 Динамо (Минск)
    72'
    14.10.2022 1' -90' Динамо (Минск) 2:2 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    16.09.2022 1' -90' Динамо (Минск) 3:0 Гомель (Гомель)
    24'
    27.08.2022 65' -90' Белшина (Бобруйск) 0:0 Динамо (Минск)
    07.08.2022 1' -90' Динамо (Минск) 3:1 Минск (Минск)
    88'
    02.07.2022 1' -90' Динамо (Минск) 1:2 Ислочь (Минский район)
    26.06.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:3 Динамо (Минск)
    10' 45'
    18.06.2022 1' -78' Динамо (Минск) 1:1 Слуцк (Слуцк)
    28.05.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 3:4 Динамо (Минск)
    31' 64'
    08.05.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 0:1 Динамо (Минск)
    31'
    02.05.2022 1' -90' Динамо (Минск) 2:2 БАТЭ (Борисов)
    23.04.2022 76' -90' Днепр (Могилев) 0:2 Динамо (Минск)
    09.04.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:2 Динамо (Минск)
    18.03.2022 1' -90' Минск (Минск) 0:1 Динамо (Минск)
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