Фабиу Нунеш - статистика
#92 | Полузащитник
|Имя
|Фабиу
|Фамилия
|Нунеш
|Команда
|Белененсеш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|176
|Вес
|77
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Фабиу
|Фамилия
|Нунеш
|Команда
|Белененсеш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|176
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белененсеш
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|79' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Белененсеш (Лиссабон)
|05.11.2015
|83' -90'
|Белененсеш (Лиссабон)
|0:2
|Базель (Базель)
|01.10.2015
|63' -90'
|Белененсеш (Лиссабон)
|0:4
|Фиорентина (Флоренция)