Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фабиу Нунеш - статистика

    #92 | Полузащитник
    Имя Фабиу
    Фамилия Нунеш
    Команда Белененсеш
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 июля 1992 (30 лет)
    Рост 176
    Вес 77
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Белененсеш 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2015 79' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Белененсеш (Лиссабон)
    05.11.2015 83' -90' Белененсеш (Лиссабон) 0:2 Базель (Базель)
    01.10.2015 63' -90' Белененсеш (Лиссабон) 0:4 Фиорентина (Флоренция)
    • Читайте нас: 
    11