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    Роланд Варга - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Роланд
    Фамилия Варга
    Команда МТК
    Состав Основной
    Родной город Будапешт
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 января 1990 (33 года)
    Рост 182
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Венгрия 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.10.2021 Был в запасе Англия 1:1 Венгрия
    09.10.2021 Был в запасе Венгрия 0:1 Албания
    08.09.2021 Был в запасе Венгрия 2:1 Андорра
    05.09.2021 88' -89' Албания 1:0 Венгрия
    02.09.2021 Был в запасе Венгрия 0:4 Англия
    31.03.2021 61' -89' Андорра 1:4 Венгрия
    28.03.2021 72' -89' Сан-Марино 0:3 Венгрия
    25.03.2021 Был в запасе Венгрия 3:3 Польша
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