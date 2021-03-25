Роланд Варга - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Роланд
|Фамилия
|Варга
|Команда
|МТК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 января 1990 (33 года)
|Рост
|182
|Вес
|79
|Имя
|Роланд
|Фамилия
|Варга
|Команда
|МТК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 января 1990 (33 года)
|Рост
|182
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Венгрия
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.10.2021
|Был в запасе
|Англия
|1:1
|Венгрия
|09.10.2021
|Был в запасе
|Венгрия
|0:1
|Албания
|08.09.2021
|Был в запасе
|Венгрия
|2:1
|Андорра
|05.09.2021
|88' -89'
|Албания
|1:0
|Венгрия
|02.09.2021
|Был в запасе
|Венгрия
|0:4
|Англия
|31.03.2021
|61' -89'
|Андорра
|1:4
|Венгрия
|28.03.2021
|72' -89'
|Сан-Марино
|0:3
|Венгрия
|25.03.2021
|Был в запасе
|Венгрия
|3:3
|Польша