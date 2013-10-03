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    Войцех Гадашчок - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Войцех
    Фамилия Гадашчок
    Команда Слован
    Состав Основной
    Родной город Опава
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 января 1992 (31 год)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2013 Был в запасе Эшторил (Эшторил) 1:2 Слован (Либерец)
    24.10.2013 Был в запасе Слован (Либерец) 1:1 Севилья (Севилья)
    03.10.2013 90' -90' Слован (Либерец) 2:1 Эшторил (Эшторил)
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