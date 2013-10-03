Войцех Гадашчок - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Войцех
|Фамилия
|Гадашчок
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Опава
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 1992 (31 год)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Войцех
|Фамилия
|Гадашчок
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Опава
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 1992 (31 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2013
|Был в запасе
|Эшторил (Эшторил)
|1:2
|Слован (Либерец)
|24.10.2013
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|03.10.2013
|90' -90'
|Слован (Либерец)
|2:1
|Эшторил (Эшторил)