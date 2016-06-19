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Рэзван Рац
Статистика
Рэзван Рац - статистика
Завершил карьеру
26 мая 1981 (45), Слатина
#15 | Защитник
178 см | 72 кг
Румыния
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Испания. Сегунда 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Copa del Sol 2013
Англия. Кубок Лиги 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
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Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Суперкубок Украины 2012
Товарищеские матчи 2012
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Кубок Дубая 2011
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Товарищеские матчи. Сборные 2011
Украина. Датагруп Кубок 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Суперкубок Украины 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
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Чемпионат Украины 2008/2009
Кубок Украины 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Суперкубок Украины 2007/2008
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Румыния
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат Европы, 3 тур
Румыния
0 : 1
19.06.2016
Албания
Был в запасе
Чемпионат Европы, 2 тур
Румыния
1 : 1
15.06.2016
Швейцария
1' - 62'
Чемпионат Европы, 1 тур
Франция
2 : 1
10.06.2016
Румыния
1' - 90'
45'
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