Статистика по турнирам

Испания. Сегунда 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Испания. Примера 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Copa del Sol 2013 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Испания. Примера 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Украины 2012 Товарищеские матчи 2012 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Copa del Sol 2011 Кубок Дубая 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Украина. Датагруп Кубок 2011/2012 Украина. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Суперкубок Украины 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Украина. Премьер-Лига 2010/2011 Датагруп Кубок Украины 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Суперкубок УЕФА 2009 Чемпионат Украины 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Кубок Украины 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Суперкубок Украины 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Чемпионат Украины 2008/2009 Кубок Украины 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Суперкубок Украины 2007/2008 Чемпионат Украины 2007/2008