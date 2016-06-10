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    Рэзван Рац - статистика

    Защитник
    Имя Рэзван
    Фамилия Рац
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Слатина
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 мая 1981 (41 год)
    Рост 178
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Румыния 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.06.2016 Был в запасе Румыния 0:1 Албания
    15.06.2016 1' -62' Румыния 1:1 Швейцария
    10.06.2016 1' -90' Франция 2:1 Румыния
    45'
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