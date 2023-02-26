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Александр Сухов
Статистика
Александр Сухов - статистика
Завершил карьеру
3 января 1986 (40)
#33 | Защитник
174 см | 71 кг
Россия
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Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Первая лига 2022/2023
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Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Премьер-лига 2006
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уфа
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1/4 финала
Уфа
1 : 2
26.02.2023
Ахмат
1' - 90'
4'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Уфа
2 : 2
15.11.2022
Динамо Мх
Был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Уфа
1 : 0
02.11.2022
Динамо Бр
Был в запасе
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