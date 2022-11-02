Александр Сухов - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Сухов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 1986 (37 лет)
|Рост
|174
|Вес
|71
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Сухов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 1986 (37 лет)
|Рост
|174
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|1:2
|Ахмат (Грозный)
|4'
|15.11.2022
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|2:2
(4:3)п
|Динамо Мх (Махачкала)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)