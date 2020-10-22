Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Давид Говорка - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Давид
    Фамилия Говорка
    Команда Славия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 августа 1993 (29 лет)
    Рост 179
    Вес 73
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Славия 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2020 1' -86' Славия (Прага) 3:2 Ницца (Ницца)
    61'
    29.10.2020 Был в запасе Славия (Прага) 1:0 Байер (Леверкузен)
    22.10.2020 1' -90' Хапоэль БШ (Беер-Шева) 3:1 Славия (Прага)
    • Читайте нас: 
    11