Давид Говорка - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Говорка
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Вес
|73
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Говорка
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2020
|1' -86'
|Славия (Прага)
|3:2
|Ницца (Ницца)
|61'
|29.10.2020
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|1:0
|Байер (Леверкузен)
|22.10.2020
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|3:1
|Славия (Прага)