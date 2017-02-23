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Лукаш Ваха
Статистика
Лукаш Ваха - статистика
Завершил карьеру
13 мая 1989 (37), Прага
#6 | Полузащитник
175 см | 69 кг
Чехия
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Чехия. Синот Лига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спарта
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Спарта
1 : 1
23.02.2017
Ростов
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Ростов
4 : 0
16.02.2017
Спарта
1' - 80'
Лига Европы, 1 тур
Саутгемптон
3 : 0
15.09.2016
Спарта
1' - 64'
Лига Европы, 4 раунд
Спарта
3 : 2
25.08.2016
Сендерийск
1' - 90'
32'
Лига Европы, 4 раунд
Сендерийск
0 : 0
18.08.2016
Спарта
1' - 90'
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