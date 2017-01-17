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    Якуба Силла - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Якуба
    Фамилия Силла
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 ноября 1990 (32 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мали 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2017 1' -90' Уганда 1:1 Мали
    21.01.2017 1' -90' Гана 1:0 Мали
    17.01.2017 1' -90' Мали 0:0 Египет
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