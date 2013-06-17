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    Азубуйк Эгвуекве - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Азубуйк
    Фамилия Эгвуекве
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 июля 1989 (33 года)
    Рост 195
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нигерия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.06.2013 12' -90' Нигерия 0:3 Испания
    21.06.2013 Был в запасе Нигерия 1:2 Уругвай
    17.06.2013 74' -90' Таити 1:6 Нигерия
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