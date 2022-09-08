Александар Пешич - статистика
#72 | Нападающий
|Имя
|Александар
|Фамилия
|Пешич
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Александар
|Фамилия
|Пешич
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Црвена Звезда
|6
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Монако (Монако)
|4:1
|Црвена Звезда (Белград)
|27.10.2022
|1' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|2:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|64' 44'
|13.10.2022
|1' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|2:1
|Црвена Звезда (Белград)
|06.10.2022
|1' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|4:1
|Ференцварош (Будапешт)
|35'
|15.09.2022
|1' -59'
|Трабзонспор (Трабзон)
|2:1
|Црвена Звезда (Белград)
|08.09.2022
|1' -54'
|Црвена Звезда (Белград)
|0:1
|Монако (Монако)
|45'