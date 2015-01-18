Тони Варела - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Тони
|Фамилия
|Варела
|Команда
|Экселсиор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санта Катарина
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|171
|Имя
|Тони
|Фамилия
|Варела
|Команда
|Экселсиор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санта Катарина
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кабо-Верде
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.01.2015
|1' -90'
|Кабо-Верде
|0:0
|Замбия
|22.01.2015
|Был в запасе
|Кабо-Верде
|0:0
|ДР Конго
|18.01.2015
|Был в запасе
|Тунис
|1:1
|Кабо-Верде