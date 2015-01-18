Платини - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Соарес
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прая
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 апреля 1986 (36 лет)
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Соарес
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прая
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 апреля 1986 (36 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кабо-Верде
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.01.2015
|Был в запасе
|Кабо-Верде
|0:0
|Замбия
|22.01.2015
|79' -90'
|Кабо-Верде
|0:0
|ДР Конго
|18.01.2015
|Был в запасе
|Тунис
|1:1
|Кабо-Верде