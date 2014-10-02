Владимир Дишленкович - статистика
#81 | Вратарь
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Дишленкович
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 июля 1981 (41 год)
|Рост
|189
|Вес
|86
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Дишленкович
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 июля 1981 (41 год)
|Рост
|189
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|2
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2014
|Был в запасе
|Трабзонспор (Трабзон)
|3:1
|Металлист (Харьков)
|06.11.2014
|1' -90'
|Легия (Варшава)
|2:1
|Металлист (Харьков)
|22.10.2014
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Легия (Варшава)
|02.10.2014
|1' -90'
|Локерен (Локерен)
|1:0
|Металлист (Харьков)