Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Владимир Дишленкович - статистика

    #81 | Вратарь
    Имя Владимир
    Фамилия Дишленкович
    Команда Металлист
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 июля 1981 (41 год)
    Рост 189
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 2 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2014 Был в запасе Трабзонспор (Трабзон) 3:1 Металлист (Харьков)
    06.11.2014 1' -90' Легия (Варшава) 2:1 Металлист (Харьков)
    22.10.2014 Был в запасе Металлист (Харьков) 0:1 Легия (Варшава)
    02.10.2014 1' -90' Локерен (Локерен) 1:0 Металлист (Харьков)
    • Читайте нас: 
    11