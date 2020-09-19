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Англия. Вторая лига
Команды
Честерфилд
Том Нэйлор
Статистика
€ 75 тыс
Том Нэйлор - статистика
Честерфилд
28 июня 1991 (35)
#4 | Защитник
188 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 7 тур
Честерфилд
2 : 0
19.09.2026
Йорк Сити
Был в запасе
Англия. Вторая лига, 6 тур
Олдхэм
1 : 2
12.09.2026
Честерфилд
61' - 90'
Англия. Вторая лига, 5 тур
Честерфилд
3 : 3
05.09.2026
Барнет
81' - 90'
Англия. Вторая лига, 4 тур
Честерфилд
1 : 1
01.09.2026
Гиллинхэм
76' - 90'
Англия. Вторая лига, 3 тур
Ротерхэм
2 : 1
29.08.2026
Честерфилд
70' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Вторая лига 2026/2027
Англия. Вторая лига 2025/2026
Англия. Вторая лига 2024/2025
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Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Честерфилд
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 2 раунд
Эксетер Сити
2 : 0
30.11.2024
Честерфилд
1' - 46'
Англия. Кубок, 1 раунд
Честерфилд
3 : 1
02.11.2024
Хоршем
1' - 90'
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