Янис Линда - статистика
#96 | Полузащитник
|Имя
|Янис
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Линда
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 1994 (29 лет)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Имя
|Янис
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Линда
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 1994 (29 лет)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|Был в запасе
|Локомотив (Лиски)
|3:1
|Динамо Бр (Брянск)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Локомотив (Лиски)
|3:0
|Зенит (Пенза)
|17.08.2015
|1' -46'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:0
|Локомотив (Лиски)
|03.08.2015
|1' -90'
|Калуга (Калуга)
|1:1
|Локомотив (Лиски)
|28.07.2015
|90' -90'
|Локомотив (Лиски)
|0:0
|Авангард (Курск)