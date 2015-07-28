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    Янис Линда - статистика

    #96 | Полузащитник
    Имя Янис
    Отчество Игоревич
    Фамилия Линда
    Команда Арсенал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 марта 1994 (29 лет)
    Рост 180
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 Был в запасе Локомотив (Лиски) 3:1 Динамо Бр (Брянск)
    11.10.2015 Был в запасе Локомотив (Лиски) 3:0 Зенит (Пенза)
    17.08.2015 1' -46' Динамо Бр (Брянск) 0:0 Локомотив (Лиски)
    03.08.2015 1' -90' Калуга (Калуга) 1:1 Локомотив (Лиски)
    28.07.2015 90' -90' Локомотив (Лиски) 0:0 Авангард (Курск)
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