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    Макс Райнталер - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Макс
    Фамилия Райнталер
    Команда Аугсбург
    Состав Молодежный
    Родной город Больцано
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 января 1995 (28 лет)
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2012 64' -90' Удинезе (Удине) 0:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    22.11.2012 Был в запасе Анжи (Махачкала) 2:0 Удинезе (Удине)
    08.11.2012 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:3 Янг Бойз (Берн)
    25.10.2012 Был в запасе Янг Бойз (Берн) 3:1 Удинезе (Удине)
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