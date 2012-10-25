Макс Райнталер - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Макс
|Фамилия
|Райнталер
|Команда
|Аугсбург
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Больцано
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 января 1995 (28 лет)
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Макс
|Фамилия
|Райнталер
|Команда
|Аугсбург
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Больцано
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 января 1995 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|64' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|22.11.2012
|Был в запасе
|Анжи (Махачкала)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|08.11.2012
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:3
|Янг Бойз (Берн)
|25.10.2012
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|3:1
|Удинезе (Удине)