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    Тим Брёкерс - статистика

    #2 | Полузащитник
    Имя Тим
    Фамилия Брёкерс
    Команда Хераклес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 ноября 1987 (35 лет)
    Рост 178
    Вес 78
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Твенте 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2012 1' -90' Твенте (Энсхеде) 1:3 Хельсингборг (Хельсингборг)
    22.11.2012 77' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 0:0 Твенте (Энсхеде)
    09.11.2012 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 0:0 Леванте (Валенсия)
    25.10.2012 Был в запасе Леванте (Валенсия) 3:0 Твенте (Энсхеде)
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