Тим Брёкерс - статистика
#2 | Полузащитник
|Имя
|Тим
|Фамилия
|Брёкерс
|Команда
|Хераклес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 ноября 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Вес
|78
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Тим
|Фамилия
|Брёкерс
|Команда
|Хераклес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 ноября 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Твенте
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|1:3
|Хельсингборг (Хельсингборг)
|22.11.2012
|77' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:0
|Твенте (Энсхеде)
|09.11.2012
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|0:0
|Леванте (Валенсия)
|25.10.2012
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|3:0
|Твенте (Энсхеде)