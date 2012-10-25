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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Леванте - Твенте
Леванте - Твенте: обзор матча 25 октября 2012
Леванте
25.10.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 3 тур
3 : 0
Завершен
Твенте
59'
Мичел (П)
78'
П. Риос
88'
П. Риос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Твенте
90'
+3
Желтая карточка
Р. Бенгтссон
Желтая карточка
С. Бальестерос
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
П. Риос
88'
Замена
Х. Баркеро
️️️️
Мичел
87'
ГОЛ! 2:0!
П. Риос
Пас отдал
Мичел
78'
Желтая карточка
Анхель
75'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х.
72'
71'
Желтая карточка
Р. Шилдер
69'
Замена
В. Янссен
️️️️
Д. Ландзаат
Замена
Анхель
️️️️
Т. Гекас
63'
62'
Замена
Р. Шилдер
️️️️
Ф. Гутьеррес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Мичел
59'
Желтая карточка
Х.
58'
44'
Желтая карточка
Ф. Дуглас
Желтая карточка
Н. Карабелас
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Мичел
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Вут Брама
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
7
Денни Ландзаат
ПП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
9
Анхель
ЦФ
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
5
Робберт Шилдер
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
14
Виллем Янссен
ЦП
2
Тим Брёкерс
ЦП
4-1-2-2-1
1
Навас
15
Карабелас
5
Родас
18
Бальестерос
22
Лелль
18
Диоп
21
Мичел
10
Иборра
20
Хуанлу
16
Риос
33
Гекас
4-1-3-1-1
13
Михайлов
28
Брафхайд
16
Росалес
6
Дуглас
20
Бенгтссон
6
Брама
7
Ландзаат
21
Гутьеррес
89
Шадли
10
Тадич
9
Кастаньос
20
Хуанлу
14
Гарсия
14
Гарсия
20
Хуанлу
21
Мичел
9
Баркеро
9
Баркеро
21
Мичел
33
Гекас
9
Анхель
9
Анхель
33
Гекас
21
Гутьеррес
26
Кабрал
26
Кабрал
21
Гутьеррес
21
Гутьеррес
5
Шилдер
5
Шилдер
21
Гутьеррес
7
Ландзаат
14
Янссен
14
Янссен
7
Ландзаат
Остались в запасе
Леванте
Твенте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
1
Сандер Бошкер
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
2
Тим Брёкерс
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Остались в запасе
1
Сандер Бошкер
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
2
Тим Брёкерс
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Леванте - Твенте
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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