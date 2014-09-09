Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Георгий Илиев - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Георгий
    Фамилия Илиев
    Состав Без клуба
    Родной город Варна
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 сентября 1981 (41 год)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болгария 4 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2014 1' -71' Болгария 1:1 Мальта
    13.10.2014 1' -77' Норвегия 2:1 Болгария
    43'
    10.10.2014 46' -90' Болгария 0:1 Хорватия
    09.09.2014 1' -74' Азербайджан 1:2 Болгария
    • Читайте нас: 
    11