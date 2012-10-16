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    Эльхад Назири - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Эльхад
    Фамилия Назири
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 декабря 1992 (30 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Азербайджан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.09.2013 Был в запасе Израиль 1:1 Азербайджан
    14.11.2012 71' -90' Северная Ирландия 1:1 Азербайджан
    16.10.2012 Был в запасе Россия 1:0 Азербайджан
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