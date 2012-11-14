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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Ирландия - Азербайджан
Северная Ирландия - Азербайджан: обзор матча 14 ноября 2012
Северная Ирландия
14.11.2012, среда, 23:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
1 : 1
Завершен
Азербайджан
90+6'
Д. Хили
5'
Р. Алиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Азербайджан
ГОЛ! 1:1!
Д. Хили
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
С. Агаев
90'
+2
Желтая карточка
Д. Гусейнов
Желтая карточка
Д. Хили
90'
+2
Желтая карточка
Д. Лафферти
90'
+1
Замена
Д. Хили
️️️️
К. Кэткарт
82'
Желтая карточка
К. Бэйрд
79'
78'
Замена
В. Джавадов
️️️️
Ч. Озкара
71'
Замена
Э. Назири
️️️️
Р. Рамалданов
Замена
К. Брант
️️️️
Н. МакГинн
67'
65'
Желтая карточка
Р. Алиев
63'
Замена
Б. Гусейнов
️️️️
А. Гекдемир
Желтая карточка
К. Лафферти
57'
Замена
П. МакКурт
️️️️
Д. Шилз
55'
49'
Желтая карточка
В. Левин
Желтая карточка
Д. Шилз
42'
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Алиев
Пас отдал
Д. Гусейнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
12
Рой Кэрролл
ВР
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
19
Джефф Хьюз
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
18
Дин Шилз
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
3
Расим Рамалданов
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
21
Владимир Левин
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
0
Али Гекдемир
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
17
Вугар Надиров
ЦФ
0
Чихан Озкара
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
23
Алан Маннус
ВР
13
Корри Эванс
ЦЗ
0
Крис Брант
ЦП
16
Оливер Норвуд
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
14
Дэвид Хили
ЦФ
9
Уилл Григг
ЦФ
Азербайджан
12
Анар Назиров
ВР
23
Андрей Попович
ВР
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
6
Эльхад Назири
ЦП
8
Александр Чертоганов
ЦП
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
10
Бранимир Субашич
ЦФ
4-4-2
12
Кэрролл
0
Лафферти
20
Кэткарт
6
Бэйрд
4
Маколи
19
Хьюз
7
МакГинн
8
Дэвис
3
Фергюсон
10
Лафферти
18
Шилз
4-3-1-2
23
Агаев
0
Абышов
18
Медведев
21
Левин
3
Рамалданов
0
Гекдемир
19
Амиргулиев
16
Гусейнов
11
Алиев
0
Озкара
17
Надиров
20
Кэткарт
14
Хили
14
Хили
20
Кэткарт
7
МакГинн
0
Брант
0
Брант
7
МакГинн
18
Шилз
15
МакКурт
15
МакКурт
18
Шилз
3
Рамалданов
6
Назири
6
Назири
3
Рамалданов
0
Гекдемир
15
Гусейнов
15
Гусейнов
0
Гекдемир
0
Озкара
0
Джавадов
0
Джавадов
0
Озкара
Остались в запасе
Северная Ирландия
Азербайджан
1
Майкл МакГоверн
ВР
23
Алан Маннус
ВР
13
Корри Эванс
ЦЗ
16
Оливер Норвуд
ЦП
9
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
12
Анар Назиров
ВР
23
Андрей Попович
ВР
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
8
Александр Чертоганов
ЦП
10
Бранимир Субашич
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Остались в запасе
1
Майкл МакГоверн
ВР
23
Алан Маннус
ВР
13
Корри Эванс
ЦЗ
16
Оливер Норвуд
ЦП
9
Уилл Григг
ЦФ
Остались в запасе
12
Анар Назиров
ВР
23
Андрей Попович
ВР
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
8
Александр Чертоганов
ЦП
10
Бранимир Субашич
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Берти Фогтс
Статистика матча Северная Ирландия - Азербайджан
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Франция
3 : 1
08.06.2026
Северная Ирландия
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 0
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Информация о матче
Стадион:
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