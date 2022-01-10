Кассим Абдалла - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Кассим
|Фамилия
|Абдалла
|Команда
|Мариньян Жиньяк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Кассим
|Фамилия
|Абдалла
|Команда
|Мариньян Жиньяк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коморские Острова
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.01.2022
|Был в запасе
|Гана
|2:3
|Коморские Острова
|14.01.2022
|Был в запасе
|Марокко
|2:0
|Коморские Острова
|10.01.2022
|1' -90'
|Коморские Острова
|0:1
|Габон