Баптисте Ало - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Баптисте
|Фамилия
|Ало
|Команда
|Валансьен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Баптисте
|Фамилия
|Ало
|Команда
|Валансьен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марсель
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|Был в запасе
|АЕЛ (Лимасcол)
|3:0
|Марсель (Марсель)
|23.11.2012
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|0:1
|Фенербахче (Стамбул)
|04.10.2012
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|5:1
|АЕЛ (Лимасcол)
|35'