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    Баптисте Ало - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Баптисте
    Фамилия Ало
    Команда Валансьен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 июня 1994 (28 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марсель 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2012 Был в запасе АЕЛ (Лимасcол) 3:0 Марсель (Марсель)
    23.11.2012 Был в запасе Марсель (Марсель) 0:1 Фенербахче (Стамбул)
    04.10.2012 1' -90' Марсель (Марсель) 5:1 АЕЛ (Лимасcол)
    35'
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