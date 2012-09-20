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    Робберт Шилдер - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Робберт
    Фамилия Шилдер
    Команда Твенте
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Твенте 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2012 1' -62' Твенте (Энсхеде) 0:0 Леванте (Валенсия)
    25.10.2012 62' -90' Леванте (Валенсия) 3:0 Твенте (Энсхеде)
    71'
    04.10.2012 1' -90' Хельсингборг (Хельсингборг) 2:2 Твенте (Энсхеде)
    20.09.2012 1' -46' Твенте (Энсхеде) 2:2 Ганновер-96 (Ганновер)
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