Робберт Шилдер - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Робберт
|Фамилия
|Шилдер
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Робберт
|Фамилия
|Шилдер
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Твенте
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2012
|1' -62'
|Твенте (Энсхеде)
|0:0
|Леванте (Валенсия)
|25.10.2012
|62' -90'
|Леванте (Валенсия)
|3:0
|Твенте (Энсхеде)
|71'
|04.10.2012
|1' -90'
|Хельсингборг (Хельсингборг)
|2:2
|Твенте (Энсхеде)
|20.09.2012
|1' -46'
|Твенте (Энсхеде)
|2:2
|Ганновер-96 (Ганновер)