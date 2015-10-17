Николас Каналес - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Каналес
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 июня 1985 (37 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Каналес
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 июня 1985 (37 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2015
|1' -78'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|12'
|20.11.2015
|1' -76'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|23'
|07.11.2015
|1' -78'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|31.10.2015
|1' -64'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|22.10.2015
|1' -83'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|17.10.2015
|1' -69'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)