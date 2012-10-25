Сержиу Семедо - статистика
#66 | Полузащитник
|Имя
|Сержиу
|Фамилия
|Семедо
|Команда
|Жил Висенте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиссабон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Сержиу
|Фамилия
|Семедо
|Команда
|Жил Висенте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиссабон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маритиму
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|1' -90'
|Маритиму (Фуншал)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|08.11.2012
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:0
|Маритиму (Фуншал)
|25.10.2012
|Был в запасе
|Маритиму (Фуншал)
|1:1
|Бордо (Бордо)