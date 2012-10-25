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    Сержиу Семедо - статистика

    #66 | Полузащитник
    Имя Сержиу
    Фамилия Семедо
    Команда Жил Висенте
    Состав Основной
    Родной город Лиссабон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маритиму 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2012 1' -90' Маритиму (Фуншал) 2:1 Брюгге (Брюгге)
    08.11.2012 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:0 Маритиму (Фуншал)
    25.10.2012 Был в запасе Маритиму (Фуншал) 1:1 Бордо (Бордо)
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