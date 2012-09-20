Игор Росси - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Росси
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 марта 1989 (34 года)
|Рост
|189
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Росси
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 марта 1989 (34 года)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маритиму
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|1' -90'
|Маритиму (Фуншал)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|04.10.2012
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Маритиму (Фуншал)
|20.09.2012
|Был в запасе
|Маритиму (Фуншал)
|0:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)