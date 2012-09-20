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    Бруно Коутиньо - статистика

    #32 | Полузащитник
    Имя Бруно
    Фамилия Коутиньо
    Команда Астра
    Состав Основной
    Родной город Порту-Алегри
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 июня 1986 (36 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хапоэль 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.10.2012 Был в запасе Хапоэль (Тель-Авив) 1:2 Виктория (Пльзень)
    04.10.2012 Был в запасе Академика (Коимбра) 1:1 Хапоэль (Тель-Авив)
    20.09.2012 1' -58' Хапоэль (Тель-Авив) 0:3 Атлетико (Мадрид)
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