Бруно Коутиньо - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Коутиньо
|Команда
|Астра
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту-Алегри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Коутиньо
|Команда
|Астра
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту-Алегри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2012
|Был в запасе
|Хапоэль (Тель-Авив)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|04.10.2012
|Был в запасе
|Академика (Коимбра)
|1:1
|Хапоэль (Тель-Авив)
|20.09.2012
|1' -58'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|0:3
|Атлетико (Мадрид)