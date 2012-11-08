Нир Лакс - статистика
#3 | Полузащитник
|Имя
|Нир
|Фамилия
|Лакс
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 августа 1994 (28 лет)
|Имя
|Нир
|Фамилия
|Лакс
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 августа 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|86' -90'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|2:0
|Академика (Коимбра)
|23.11.2012
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Хапоэль (Тель-Авив)
|08.11.2012
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|4:0
|Хапоэль (Тель-Авив)