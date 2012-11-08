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    Нир Лакс - статистика

    #3 | Полузащитник
    Имя Нир
    Фамилия Лакс
    Команда Хапоэль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 августа 1994 (28 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хапоэль 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2012 86' -90' Хапоэль (Тель-Авив) 2:0 Академика (Коимбра)
    23.11.2012 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:0 Хапоэль (Тель-Авив)
    08.11.2012 Был в запасе Виктория (Пльзень) 4:0 Хапоэль (Тель-Авив)
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