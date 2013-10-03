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    Аюб Тимбе Масика - статистика

    #36 | Полузащитник
    Имя Аюб Тимбе
    Фамилия Масика
    Команда Льерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 сентября 1992 (30 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 525
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генк 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2013 1' -90' Тун (Тун) 0:1 Генк (Генк)
    28.11.2013 Был в запасе Генк (Генк) 3:1 Динамо (Киев)
    24.10.2013 69' -90' Генк (Генк) 1:1 Рапид (Вена)
    03.10.2013 64' -90' Генк (Генк) 2:1 Тун (Тун)
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