Аюб Тимбе Масика - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Аюб Тимбе
|Фамилия
|Масика
|Команда
|Льерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 525
тыс
|Имя
|Аюб Тимбе
|Фамилия
|Масика
|Команда
|Льерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генк
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2013
|1' -90'
|Тун (Тун)
|0:1
|Генк (Генк)
|28.11.2013
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|3:1
|Динамо (Киев)
|24.10.2013
|69' -90'
|Генк (Генк)
|1:1
|Рапид (Вена)
|03.10.2013
|64' -90'
|Генк (Генк)
|2:1
|Тун (Тун)