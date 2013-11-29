Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Элдер Кабрал
Статистика
Элдер Кабрал - статистика
Завершил карьеру
7 мая 1984 (42), Пенише
#55 | Защитник
179 см
Португалия | Кабо-Верде
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
АПОЭЛ
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
29.11.2013
Маккаби
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
АПОЭЛ
2 : 1
07.11.2013
Бордо
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
АПОЭЛ
0 : 3
03.10.2013
Айнтрахт
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Маккаби
0 : 0
19.09.2013
АПОЭЛ
86' - 90'
Главные новости
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
1
«Матч ТВ» извинился перед «Крыльями Советов» за слова Губерниева
18:16
1
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
2
Газзаев назвал лучшего легионера в истории РПЛ
17:44
2
Фото
Легионер «Спартака» прилетел в Рим и надел футболку «Ромы»
17:32
4
Пономарев – о РПЛ: «Что за чемпионат такой идиотский?»
17:17
7
Слуцкий – о первом месяце в Китае: «У животных в зоопарке больше возможностей»
16:31
4
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
4
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+