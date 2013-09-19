Элдер Кабрал - статистика
#55 | Защитник
|Имя
|Элдер
|Фамилия
|Кабрал
|Команда
|Витория Сетубал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пенише
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Элдер
|Фамилия
|Кабрал
|Команда
|Витория Сетубал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пенише
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.11.2013
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|07.11.2013
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:1
|Бордо (Бордо)
|03.10.2013
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:3
|Айнтрахт (Франкфурт)
|19.09.2013
|86' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)