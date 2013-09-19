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    Элдер Кабрал - статистика

    #55 | Защитник
    Имя Элдер
    Фамилия Кабрал
    Команда Витория Сетубал
    Состав Основной
    Родной город Пенише
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 мая 1984 (38 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АПОЭЛ 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.11.2013 1' -90' АПОЭЛ (Никосия) 0:0 Маккаби (Тель-Авив)
    07.11.2013 1' -90' АПОЭЛ (Никосия) 2:1 Бордо (Бордо)
    03.10.2013 1' -90' АПОЭЛ (Никосия) 0:3 Айнтрахт (Франкфурт)
    19.09.2013 86' -90' Маккаби (Тель-Авив) 0:0 АПОЭЛ (Никосия)
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