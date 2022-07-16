Игорь Беляков - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Беляков
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|187
|Вес
|75
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Беляков
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|187
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2022
|73' -90'
|Волга (Ульяновск)
|0:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|75'
|07.08.2022
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|1:4
|Кубань (Краснодар)
|30.07.2022
|87' -90'
|Волга (Ульяновск)
|0:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|23.07.2022
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|2:1
|Волга (Ульяновск)
|16.07.2022
|85' -90'
|Волга (Ульяновск)
|1:1
|Енисей (Красноярск)