Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игорь Беляков - статистика

Завершил карьеру
25 апреля 1994 (32), Курган
#10 | Нападающий
194 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химик
14
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Химик
1 : 3
02.06.2024
Авангард
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
29.05.2024
Химик
1' - 67'
90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Иртыш
1 : 1
25.05.2024
Химик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Калуга
3 : 0
19.05.2024
Химик
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Химик
2 : 3
15.05.2024
Машук-КМВ
1' - 58'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Динамо Бр
4 : 4
28.04.2024
Химик
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Волга
0 : 1
24.04.2024
Химик
1' - 83'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Авангард
1 : 0
20.04.2024
Химик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Химик
1 : 1
13.04.2024
Иртыш
1' - 90'
36'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Химик
1 : 1
07.04.2024
Калуга
1' - 82'
53'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Машук-КМВ
0 : 0
03.04.2024
Химик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Химик
0 : 0
30.03.2024
Текстильщик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Химик
3 : 1
18.03.2024
Динамо Бр
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Химик
1 : 0
09.03.2024
Волга
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Химик
0 : 2
02.03.2024
Спартак К
1' - 90'
Главные новости
«Матч ТВ» извинился перед «Крыльями Советов» за слова Губерниева
18:16
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
2
Газзаев назвал лучшего легионера в истории РПЛ
17:44
2
ФотоЛегионер «Спартака» прилетел в Рим и надел футболку «Ромы»
17:32
3
Пономарев – о РПЛ: «Что за чемпионат такой идиотский?»
17:17
7
Слуцкий – о первом месяце в Китае: «У животных в зоопарке больше возможностей»
16:31
4
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
4
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
3
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+