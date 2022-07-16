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    Игорь Беляков - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Игорь
    Отчество Игоревич
    Фамилия Беляков
    Команда Химик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 187
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.08.2022 73' -90' Волга (Ульяновск) 0:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    75'
    07.08.2022 Был в запасе Волга (Ульяновск) 1:4 Кубань (Краснодар)
    30.07.2022 87' -90' Волга (Ульяновск) 0:2 Нефтехимик (Нижнекамск)
    23.07.2022 Был в запасе Уфа (Уфа) 2:1 Волга (Ульяновск)
    16.07.2022 85' -90' Волга (Ульяновск) 1:1 Енисей (Красноярск)
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