Эшли Вествуд - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Эшли
|Фамилия
|Вествуд
|Команда
|Шарлотт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Эшли
|Фамилия
|Вествуд
|Команда
|Шарлотт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 84'
|Сент-Луис
|3:1
|Шарлотт
|США. МЛС, 3 тур
|45'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Шарлотт
|0:1
|Нью-Инглэнд Революшн
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шарлотт
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -84'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|3:1
|Шарлотт (Шарлотт)
|45'
|26.02.2023
|1' -90'
|Шарлотт (Шарлотт)
|0:1
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)