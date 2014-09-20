|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив (мол)
|9
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2014
|56' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|02.12.2014
|1' -44'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|29.11.2014
|1' -61'
|Локомотив (мол) (Москва)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|23.11.2014
|46' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|0:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|07.11.2014
|69' -90'
|1:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|01.11.2014
|53' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:6
|Динамо (мол) (Москва)
|79'
|23.10.2014
|90' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:4
|Локомотив (мол) (Москва)
|17.10.2014
|61' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|9:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|27.09.2014
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|20.09.2014
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|13.09.2014
|68' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Мордовия (мол) (Саранск)