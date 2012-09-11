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    Артурас Римкявичус - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Артурас
    Фамилия Римкявичус
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 апреля 1983 (39 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Литва 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.10.2012 66' -90' Босния и Герцеговина 3:0 Литва
    12.10.2012 87' -90' Лихтенштейн 0:2 Литва
    11.09.2012 56' -90' Греция 2:0 Литва
    59'
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