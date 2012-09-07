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    Мирнес Шишич - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Мирнес
    Фамилия Шишич
    Состав Основной
    Родной город Целье
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 августа 1981 (41 год)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словения 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.10.2012 73' -90' Албания 1:0 Словения
    12.10.2012 Был в запасе Словения 2:1 Кипр
    11.09.2012 Был в запасе Норвегия 2:1 Словения
    07.09.2012 Был в запасе Словения 0:2 Швейцария
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