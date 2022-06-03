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    Людовик Клементе - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Людовик
    Фамилия Клементе
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 июня 1987 (35 лет)
    Рост 171
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андорра 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.06.2022 1' -55' Молдавия 2:1 Андорра
    10.06.2022 85' -90' Андорра 2:1 Лихтенштейн
    06.06.2022 Был в запасе Андорра 0:0 Молдавия
    03.06.2022 Был в запасе Латвия 3:0 Андорра
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