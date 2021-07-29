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Кай-Лео Барталсстову
Статистика
Кай-Лео Барталсстову - статистика
Викингур
23 июня 1991 (35)
#77 | Нападающий
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Команда
И
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П
Ж
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Валюр
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Буде-Глимт
3 : 0
29.07.2021
Валюр
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Валюр
0 : 3
22.07.2021
Буде-Глимт
1' - 65'
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