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    Мацей Макушевски - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Мацей
    Фамилия Макушевски
    Команда Витория Сетубал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 сентября 1989 (33 года)
    Рост 176
    Вес 70
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лех 4 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.08.2018 1' -90' Генк (Генк) 2:0 Лех (Познань)
    25'
    02.08.2018 1' -90' Лех (Познань) 3:1 Шахтер (Солигорск)
    83'
    26.07.2018 1' -90' Шахтер (Солигорск) 1:1 Лех (Познань)
    19.07.2018 1' -90' Гандзасар (Капан) 2:1 Лех (Познань)
    90'
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