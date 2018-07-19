Мацей Макушевски - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Мацей
|Фамилия
|Макушевски
|Команда
|Витория Сетубал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|176
|Вес
|70
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Мацей
|Фамилия
|Макушевски
|Команда
|Витория Сетубал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лех
|4
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2018
|1' -90'
|Генк (Генк)
|2:0
|Лех (Познань)
|25'
|02.08.2018
|1' -90'
|Лех (Познань)
|3:1
|Шахтер (Солигорск)
|83'
|26.07.2018
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:1
|Лех (Познань)
|19.07.2018
|1' -90'
|Гандзасар (Капан)
|2:1
|Лех (Познань)
|90'