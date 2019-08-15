Статистика по турнирам

Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Греция. Суперлига 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Италия. Серия А 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013