Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Исмаили - статистика

Завершил карьеру
11 января 1990 (36), Ивинхема
#31 | Защитник
177 см | 78 кг
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лилль
5
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лилль
1 : 2
12.03.2025
Боруссия Д
1' - 67'
5'
Лига чемпионов, 1/8 финала
Боруссия Д
1 : 1
04.03.2025
Лилль
1' - 77'
Лига чемпионов, 7 тур
Ливерпуль
2 : 1
21.01.2025
Лилль
74' - 90'
Лига чемпионов, 6 тур
Лилль
3 : 2
11.12.2024
Штурм
1' - 68'
Лига чемпионов, 5 тур
Болонья
1 : 2
27.11.2024
Лилль
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Лилль
2 : 0
20.08.2024
Славия
90' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Фенербахче
1 : 1
13.08.2024
Лилль
106' - 120'
Главные новости
Сборная России лишилась защитника
15:03
1
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
3
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
10
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
1
В клубе РПЛ приняли решение по Дзюбе и Кокорину
13:06
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
1
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
14
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
1
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+