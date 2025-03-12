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Исмаили
Статистика
Исмаили - статистика
Завершил карьеру
11 января 1990 (36), Ивинхема
#31 | Защитник
177 см | 78 кг
Бразилия
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Команда
И
Г
П
Ж
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Лилль
5
0
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лилль
1 : 2
12.03.2025
Боруссия Д
1' - 67'
5'
Лига чемпионов, 1/8 финала
Боруссия Д
1 : 1
04.03.2025
Лилль
1' - 77'
Лига чемпионов, 7 тур
Ливерпуль
2 : 1
21.01.2025
Лилль
74' - 90'
Лига чемпионов, 6 тур
Лилль
3 : 2
11.12.2024
Штурм
1' - 68'
Лига чемпионов, 5 тур
Болонья
1 : 2
27.11.2024
Лилль
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Лилль
2 : 0
20.08.2024
Славия
90' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Фенербахче
1 : 1
13.08.2024
Лилль
106' - 120'
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