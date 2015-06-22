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Андрес Туньез
Статистика
Андрес Туньез - статистика
Завершил карьеру
15 марта 1987 (39), Каракас
#5 | Защитник
187 см
Венесуэла | Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок Америки 2015
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Венесуэла
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Америки, 3 тур
Бразилия
2 : 1
22.06.2015
Венесуэла
1' - 120'
87'
Кубок Америки, 2 тур
Перу
1 : 0
19.06.2015
Венесуэла
1' - 90'
Кубок Америки, 1 тур
Колумбия
0 : 1
14.06.2015
Венесуэла
1' - 90'
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