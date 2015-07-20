Раиль Зарипов - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Раиль
|Отчество
|Айратович
|Фамилия
|Зарипов
|Команда
|Сызрань-2003
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|172
|Вес
|68
|Имя
|Раиль
|Отчество
|Айратович
|Фамилия
|Зарипов
|Команда
|Сызрань-2003
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|172
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сызрань-2003
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2015
|Был в запасе
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|1:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|16.08.2015
|83' -90'
|Волга (Ульяновск)
|3:0
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|10.08.2015
|84' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|1:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|03.08.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|0:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|0:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|20.07.2015
|84' -90'
|Динамо (Киров)
|1:3
|Сызрань-2003 (Сызрань)