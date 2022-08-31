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    Василий Черов - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Василий
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Черов
    Команда Факел
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 января 1996 (27 лет)
    Рост 180
    Вес 73
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 90' Факел 1:1 Химки Россия. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2022 1' -58' Факел (Воронеж) 1:2 Спартак (Москва)
    29.09.2022 1' -46' Факел (Воронеж) 0:1 Крылья Советов (Самара)
    15.09.2022 Был в запасе Спартак (Москва) 3:0 Факел (Воронеж)
    31.08.2022 62' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Факел (Воронеж)
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