Василий Черов - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Василий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Черов
|Команда
|Факел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 января 1996 (27 лет)
|Рост
|180
|Вес
|73
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Василий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Черов
|Команда
|Факел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 января 1996 (27 лет)
|Рост
|180
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -58'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Спартак (Москва)
|29.09.2022
|1' -46'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|3:0
|Факел (Воронеж)
|31.08.2022
|62' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Факел (Воронеж)