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    Олег Луценко - статистика

    #58 | Защитник
    Имя Олег
    Отчество Александрович
    Фамилия Луценко
    Команда Черноморец
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 183
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2015 Был в запасе Карпаты (Львов) 2:0 Черноморец (Одесса)
    11.04.2015 62' -90' Шахтер (Донецк) 5:0 Черноморец (Одесса)
    04.04.2015 Был в запасе Черноморец (Одесса) 0:2 Динамо (Киев)
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