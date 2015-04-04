Олег Луценко - статистика
#58 | Защитник
|Имя
|Олег
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Луценко
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|183
|Вес
|72
|Имя
|Олег
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Луценко
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|183
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2015
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|2:0
|Черноморец (Одесса)
|11.04.2015
|62' -90'
|Шахтер (Донецк)
|5:0
|Черноморец (Одесса)
|04.04.2015
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:2
|Динамо (Киев)