Срджан Мияилович - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Срджан
|Фамилия
|Мияилович
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Срджан
|Фамилия
|Мияилович
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чукарички
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|4:1
|Чукарички (Чукарички)
|04.08.2022
|1' -90'
|Чукарички (Чукарички)
|1:3
|Твенте (Энсхеде)
|28.07.2022
|1' -90'
|Чукарички (Чукарички)
|4:0
|Расинг (Люксембург)
|21.07.2022
|1' -90'
|Расинг (Люксембург)
|1:4
|Чукарички (Чукарички)
|35'