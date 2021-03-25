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    Кэри Арнасон - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Кэри
    Фамилия Арнасон
    Команда Абердин
    Состав Основной
    Родной город Гетеборг
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 октября 1982 (40 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Исландия 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.09.2021 Был в запасе Исландия 0:4 Германия
    05.09.2021 1' -89' Исландия 2:2 Северная Македония
    02.09.2021 Был в запасе Исландия 0:2 Румыния
    31.03.2021 Был в запасе Лихтенштейн 1:4 Исландия
    28.03.2021 Был в запасе Армения 2:0 Исландия
    25.03.2021 1' -89' Германия 3:0 Исландия
    56'
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