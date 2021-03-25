Кэри Арнасон - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Кэри
|Фамилия
|Арнасон
|Команда
|Абердин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гетеборг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 октября 1982 (40 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Кэри
|Фамилия
|Арнасон
|Команда
|Абердин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гетеборг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 октября 1982 (40 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Исландия
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.09.2021
|Был в запасе
|Исландия
|0:4
|Германия
|05.09.2021
|1' -89'
|Исландия
|2:2
|Северная Македония
|02.09.2021
|Был в запасе
|Исландия
|0:2
|Румыния
|31.03.2021
|Был в запасе
|Лихтенштейн
|1:4
|Исландия
|28.03.2021
|Был в запасе
|Армения
|2:0
|Исландия
|25.03.2021
|1' -89'
|Германия
|3:0
|Исландия
|56'